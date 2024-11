Des pluies et un brouillard localisé au nord et à l’est pour cette nuit

Ce soir, la météo sera marquée par des passages nuageux sur la plupart des régions, avec une intensification des nuages sur les côtes orientales du nord et du centre, accompagnée de quelques pluies éparses. Un brouillard dense pourrait se former localement dans le nord et les régions orientales, selon le dernier bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie. Les vents, soufflant du secteur sud, seront relativement forts près des côtes et faibles à modérés à l’intérieur du pays. La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée le long des autres côtes. Les températures oscilleront généralement entre 18 et 23 degrés, avec des minimales autour de 15 degrés dans les hauteurs de l’ouest.