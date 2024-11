Tunisie : Lancement du 13e recensement général de la population et de l’habitat

Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh a annoncé mardi, le lancement officiel du 13e recensement général de la population et de l’habitat, qui démarrera, mercredi 6 novembre 2024.

«Les agents recenseurs, qui sont au nombre de 10 644, se chargeront, à partir de cette date de contacter directement les familles, pour remplir des formulaires, sur la base des réponses des personnes recensées », a précisé le ministre qui intervenait, lors d’une conférence de presse tenue mardi à Tunis.

Le ministre a précisé que la nuit, séparant du 5 au 6 novembre, est la nuit de référence du 13e recensement général de la population et de l’habitat, premier recensement numérique en Tunisie.

Cette date constitue le point temporel de référence, à partir duquel commence la collecte de toutes les données de manière unifiée, aux fins de garantir l’exactitude des informations et de permettre une comparaison objective des changements intervenus au niveau de la configuration de la population à travers le temps.

« Les interrogées sont censés fournir des informations personnelles et familiales et des données sur leurs conditions de vie, au cours de cette nuit de référence, nonobstant le jour de prise de contact avec l’enquêteur, au cours de la période de recensement effectif, qui se poursuivra jusqu’à fin décembre 2024 », a-t-il expliqué.

Cette procédure est menée selon les normes internationales de statistique, en vue de renforcer la crédibilité des données et leur précision.

« Le recensement n’est pas une simple opération statistique mais un investissement réel pour le futur du pays, grâce à la collecte des informations exhaustives sur la répartition de la population et leurs conditions de vie socioéconomiques, a avancé Abdelhafidh.

Ainsi la collecte des données constitue une étape importante dans la réalisation d’une cartographie claire des exigences d’un développement économique et social, globale et équilibré dans le pays.

Les statistiques de recensement seront exploitées principalement dans la conception des politiques et des stratégies de développement aux niveaux national, régional, et des districts, conformément aux besoins des citoyens.

« Nous avons veillé à utiliser des nouvelles technologies pour la première fois, durant le recensement de 2024, grâce à des applications numériques qui ont été développées par des compétences tunisiennes pour garantir l’exactitude et la rapidité de la collecte des données ».

Afin de veiller à la qualité des statistiques et protéger la confidentialité des informations, les agents recenseurs ont bénéficié d’une formation globale de haute qualité, a noté le ministre, ajoutant que des plans d’actions ont été mis en place pour les travaux techniques et de terrain, pour assurer une bonne coordination et coopération entre les différents intervenants.

« La réussite de recensement général de la population et de l’habitat 2024 s’appuie principalement sur la participation élargie de la population et sur la coopération positive des citoyens avec les agents de recensement ».

« Il est important de souligner que les données qui seront collectées sont des données hautement confidentielles et ne seront utilisées que pour des besoins statistiques, dont l’objectif principal est l’amélioration de la planification de développement et des services généraux ».

A cet égard, le ministre a incité les citoyens, à bien accueillir les agents de recensement et à coordonner avec eux positivement.

De son côté, le Directeur général de l’Institut national de la statistique (INS) Bouzid Nsiri a rappelé que le recensement général est une opération statistique exacte et exhaustive, réalisée de manière périodique chaque 10 ans. Les principales informations collectées concernent le nombre de la population, leur répartition et leurs catégories d’âge, ainsi que des données relatives à l’enseignement, à l’éducation, à la formation, à l’emploi, à la couverture sociale, à la santé et aux conditions de vie.

Ce recensement permet la planification de développement au plan national, l’identification des besoins spécifiques des régions, ainsi que l’amélioration des services publics destinés aux communautés locales ( santé éducation et transport), et relatifs à la qualité de vie des individus .

Et d’ajouter que la phase de recensement effectif sera suivie de la phase post-dénombrement ( phase de contrôle de qualité) , durant laquelle il y aura le recensement d’un échantillon dans certaines zones pour vérifier l’exhaustivité et la qualité des données déjà collectées, durant la période de recensement effectif, ainsi que celle de traitement et d’analyse des données. Intervient ensuite la phase relative à la publication des résultats généraux, fixée pour le 31 mars 2025 et celle des résultats détaillés prévue le 30 septembre 2025.

En vertu d’une décision régissant la date et les modalités de réalisation du 13ème recensement général de la population et de l’habitat, publiée par le 16 octobre 2024, dans le JORT, le recensement général de la population et de l’habitat concerne toutes les personnes, quels que soient leur genre, leur âge et leur nationalité, présentes le jour du recensement sur le territoire de la République tunisienne ou qui en sont temporairement absentes, à l’exception des membres du corps diplomatique accrédités auprès de l’Etat tunisien,

Les personnes sont recensées, à leur lieu de résidence. Les personnes temporairement absentes le jour de recensement, sont celles qui sont absentes, de leur lieu de résidence, durant une période ne dépassant pas six mois.