Tunisie : les barrages enregistrent une diminution de 61% par rapport à la moyenne saisonnière

La situation des ressources en eau en Tunisie continue de susciter des inquiétudes, malgré les récentes précipitations et épisodes d’inondations. Selon un rapport de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) publié le 4 novembre 2024, les réserves des barrages enregistrent une baisse alarmante de 61,05 % par rapport à la moyenne saisonnière, avec un taux de remplissage atteignant seulement 20,5 %, contre 23,3 % il y a deux mois. Bien que les récentes pluies aient permis des variations temporaires, aucun redressement durable n’a été observé. Un climatologue a par ailleurs expliqué que les changements climatiques ont modifié les zones de précipitations, qui se situent désormais plus au sud, alors que la majorité des barrages tunisiens sont implantés au nord. Cette situation explique en partie le faible taux de remplissage, qui reste stable, voire en légère diminution, avec des niveaux variant actuellement entre 7 % et 43 %. Globalement, les réserves d’eau des barrages se chiffrent à 73,98 millions de m³, bien en deçà des 189,97 millions de m³ de la moyenne saisonnière, et montrent également un recul de 147,95 millions de m³ par rapport à la moyenne des trois dernières années.