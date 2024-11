Le surprenant shooting d’Assala Nasri : elle semble avoir vingt ans !

La chanteuse syrienne Assala Nasri a une fois de plus suscité des débats en se présentant avec un look jeune et frais lors de sa dernière séance photo. Son apparence, la faisant paraître comme une jeune femme dans la vingtaine, a étonné ses abonnés, qui se sont interrogés sur le secret de sa beauté et de sa silhouette élancée.

Dans une interview accordée à l’émission “MBC Trending”, Assala a révélé qu’elle avait une affection particulière pour tout ce qui évoque l’enfance, exprimant qu’elle avait encore des complexes liés à cette période de sa vie. Elle a partagé qu’elle aimait acheter des accessoires pour cheveux, tels que des pinces, qu’elle utilise pour embellir les tenues de sa nièce, tout en soulignant son attachement à des éléments qui transcendent les stéréotypes féminins. Pour elle, son rôle de mère est primordial, et elle considère que c’est l’un des plus beaux rôles qu’elle puisse jouer.