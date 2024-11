Raid aérien israélien sur le camp de réfugiés d’Al Bureij à Gaza

Ce samedi 2 novembre 2024, un raid aérien israélien sur le camp de réfugiés d’Al Bureij, situé au centre de la bande de Gaza, a fait six martyrs et plusieurs blessés. Selon des sources, un drone de l’armée israélienne (Tsahal) a frappé un groupe de civils à l’entrée du camp, entraînant des pertes humaines et des blessures graves. Les blessés ont été rapidement transportés à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa pour recevoir des soins. Depuis le début des hostilités le 7 octobre 2023, les forces israéliennes intensifient leur offensive terrestre, maritime et aérienne sur la région, causant la mort de plus de 43 000 personnes et blessant plus de 102 000 autres. De nombreux blessés demeurent piégés sous les décombres, et les équipes de secours rencontrent des difficultés pour atteindre les zones sinistrées.