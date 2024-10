“Des rats ont mangé 2 tonnes de pistaches” : la déclaration polémique qui fait rire les tunisiens !

Lors d’une visite non annoncée à Henshir Chaal, dans le gouvernorat de Sfax, le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé qu’il n’y aurait pas de compromis sur les biens du peuple tunisien et a promis de poursuivre sans relâche la lutte contre la corruption. Il a notamment critiqué la vente de 37 tracteurs agricoles de Henshir Chaal pour un montant de 167 000 dinars, qu’il a qualifiée d’opération “anormale”, évoquant des cas de corruption financière et administrative, tels que le vol de pièces détachées et de carburant. Cependant, un commentaire d’un responsable de Henshir Chaal a suscité une vive polémique : celui-ci a attribué la perte de 2 tonnes de pistaches, d’une valeur de 60 000 dinars, à des rats ayant mangé la marchandise, provoquant ainsi l’hilarité des internautes sur les réseaux sociaux.