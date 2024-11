Gafsa : l’invasion de la cochenille du figuier de Barbarie menace les cultures

La cellule de suivi des nuisibles de la Direction de la Production Végétale du Commissariat Régional de Développement Agricole de Gafsa poursuit ses efforts pour lutter contre un foyer de cochenille affectant le figuier de Barbarie, sur une zone de 20 mètres. L’opération, consistant en l’arrachage, le brûlage et le remblayage des plants contaminés, se déroule dans la zone de Faj, dans la délégation de Gafsa nord. Par ailleurs, trois nouveaux foyers de propagation de cette cochenille ont été récemment identifiés : deux dans la délégation de Sidi Aish et un autre dans la région du Faj, qui sépare les gouvernorats de Gafsa et Sidi Bouzid. En tout, le nombre total de foyers recensés dans la région atteint désormais onze, suite à la découverte de sept foyers précédemment situés dans les délégations du Sened et de Sidi Aish.