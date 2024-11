Alerte météo : Le Kef, Jendouba et Bizerte sous la menace d’orages violents

Dans les prochaines heures, des précipitations orageuses sont attendues dans sept gouvernorats en Tunisie, marquant le début de la formation d’une dépression atmosphérique provenant des Balkans, à l’est de l’Europe. Ce système, qui se dirige progressivement vers l’Italie, la Tunisie et les côtes libyennes, apportera une masse nuageuse actuellement située à l’est de l’Algérie. Ces nuages se développeront dans l’après-midi et durant la nuit, entraînant des pluies dans l’est de l’Algérie avant de toucher les régions occidentales de la Tunisie, notamment les gouvernorats du Kef, du nord de Kasserine, de Jendouba, de Béja, de Siliana et de Bizerte. Des orages accompagnés de grêle sont possibles localement dans certaines zones, notamment au Kef, à Jendouba et à Bizerte. Le reste du pays connaîtra un temps stable à légèrement nuageux, avec une densification progressive des nuages en fin de journée dans les régions de l’ouest.