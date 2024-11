Kairouan : Saisie de 24 tonnes de fourrages subventionnés

Une campagne de contrôle économique menée, mercredi à Chebika, Ain El Bidha, Ksar Lemsa, Oueslatia, Hafouz et Bouhajla (gouvernorat de Kairouan) a permis de relever 14 infractions à l’issue de 50 visites d’inspection.

Ces infractions, enregistrées dans les secteurs des produits alimentaires et des fruits et légumes, concernent, notamment, le non affichage des prix, l’usage d’outils de pesage non conformes et la hausse illégale des prix.

Au cours de cette opération de contrôle, une quantité de 24 tonnes de sedari (son de blé) subventionné a été, également, saisie, a indiqué une source régionale à l’Agence TAP.