Tunisie : 14 arrestations dans l’affaire de l’hôpital de Bir Ali Ben Khalifa

Dans le cadre de l’affaire relative à la perturbation du projet d’hôpital régional de Bir Ali Ben Khalifa à Sfax, le parquet près le tribunal de première instance de Sfax 2 a ordonné l’arrestation de quatorze personnes, dont des responsables d’entreprises contractantes, des anciens directeurs régionaux de l’équipement et de la santé, ainsi que des ingénieurs impliqués dans le contrôle des travaux. Cette décision fait suite à une plainte déposée par le Ministre de la Santé, dénonçant des violations ayant entravé l’achèvement du projet. Les enquêtes, menées par la sous-direction des recherches financières et économiques d’El Gorjani, ont impliqué des inspections sur site, des auditions de témoins et des investigations approfondies. Par ailleurs, six autres personnes ont été déférées en état de liberté pour poursuivre les investigations. Cette action vise à identifier les responsabilités et à garantir la reprise du projet essentiel pour la région.