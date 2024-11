Lutte contre les agences fictives de recrutement : plus de 40 plaintes déposées par le ministère de l’Emploi

Le directeur général de l’emploi à l’étranger et de la main-d’œuvre étrangère au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Ahmed Masoudi, a déclaré que les services du ministère ont déposé plus de 40 plaintes contre des agences fictives de recrutement à l’étranger, estimant que le nombre de ces agences, qui se sont propagées dans plusieurs régions de la République, s’élèverait à 60.

Dans une déclaration ce lundi 25 novembre 2024 à la radio nationale, Ahmed Masoudi a indiqué que les plaintes suivent leur cours judiciaire et que des condamnations à des peines de prison ont été prononcées dans plusieurs affaires, tandis que d’autres sont encore en cours de traitement.

Il a observé que la plus grande proportion de ces agences se trouve à Sousse, la capitale, Sfax et Gafsa. Il a expliqué que ces agences demandent des sommes d’argent atteignant des milliers de dinars aux personnes souhaitant obtenir un emploi à l’étranger, soulignant que le processus de recrutement à l’étranger est gratuit pour les bénéficiaires.

Masoudi a également confirmé avoir enregistré de nombreuses opérations d’escroquerie et de chantage visant les demandeurs d’emploi. Il a annoncé la préparation d’un projet de loi visant à sanctionner les entreprises en infraction et les agences illégales de recrutement, incluant des peines allant jusqu’à 5 ans de prison et des amendes financières pouvant atteindre 20 000 dinars.