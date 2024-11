Real Madrid vs AC Milan en direct et live streaming : comment regarder le match ?

Real Madrid vs AC Milan en direct et live streaming

Après leur victoire renversante face au Borussia Dortmund (5-2), où Vinicius a brillé avec un triplé, les Merengue ont repris des couleurs en Ligue des Champions et comptent désormais 6 points. Les Madrilènes, emmenés par Carlo Ancelotti, cherchent à confirmer cette dynamique positive, malgré leur revers précédent contre Lille (1-0).

De leur côté, les Rossoneri de Paulo Fonseca, avec une victoire et deux défaites au compteur, sont dans une position plus délicate et devront absolument prendre des points pour rester en course.

Comment regarder Real Madrid – AC Milan en direct ?

Chaîne : Canal+ Live

Date : Mardi 5 novembre

Heure de diffusion : 21h00.