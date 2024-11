Le ministre des transports relève les défaillances à l’aéroport de Tunis-Carthage

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a pris connaissance samedi, lors d’une visite rendue aux différents espaces de l’aéroport de Tunis-Carthage, des défaillances enregistrées aux niveaux des services d’approvisionnement, de la sécurité des avions et des équipements.

Il a relevé le manque de vigilance dans le suivi direct et sur le terrain des différentes opérations, ce qui entraîne des retards dans les interventions requises pour résoudre les problèmes techniques émergents et sécuriser les voyages conformément à la programmation préétablie, a rapporté le ministère du transport sur sa page facebook.

Amri a rappelé que le secteur du transport aérien est un secteur sensible et spécifique, ce qui nécessite l’adoption d’un esprit positif et innovateur dans sa gestion, tout en optant pour un modèle de gestion administrative, commerciale et technique minutieux et efficace rompant avec les méthodes archaïques.

Il a souligné l’importance de la disponibilité du service tout au long de la chaîne de préparation de l’avion ( propreté, équipement et approvisionnement ), affirmant qu’aucune défaillance ne peut être tolérée, notamment aux niveaux de la sécurité et de la qualité des services rendus.

Il a souligné que les difficultés structurelles et financières rencontrées par les lignes tunisiennes n’empêchent nullement tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de ce groupe, son personnel et ses responsables, de faire preuve de sérieux et de discipline dans la gestion de ce service public.

Il a recommandé de mieux coordonner entre les différentes intervenants à l’aéroport, afin d’éviter tout ce qui pourrait perturber les horaires des vols ou porter préjudice aux intérêts des passagers, notant la nécessité de conférer davantage d’efficience aux méthodes d’information et d’orientation et de vulgarisation dans cet espace .