Ben Arous : Consultations gratuites de dépistage du cancer du sein à l’occasion de l’Octobre Rose

Le commissariat régional de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) à Ben Arous a organisé dimanche des consultations gratuites de dépistage précoce du cancer du sein, dans un espace commercial dans la région, et des actions d’information et de sensibilisation à l’occasion de “l’octobre rose”.

A cette occasion, le président directeur général de l’Office Mohamed Douagi a souligné l’importance de cette manifestation qui clôture la campagne de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein, lancée par l’office dans les différentes régions du pays.

Il a indiqué que cette campagne qui s’est tenue durant un mois a comporté plus de 600 actions de sensibilisation à travers toutes les régions du pays, des caravanes de santé en milieu hospitalier et éducatif, outre le train rose dédié à la lutte contre le cancer du sein, avec la participation de médecins spécialistes qui ont assuré les consultations de dépistage et dirigé les patientes vers les établissements de santé.

De son côté, la commissaire régionale de l’ONFP Samira Karboul a précisé que l’organisation des consultations gratuites dans un espace commercial dans la Banlieue- sud de la capitale a pour but de diversifier les activités sur le terrain et de cibler un plus grand nombre de bénéficiaires pour les sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer du sein et de freiner son évolution.