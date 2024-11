Bilel Beji annonce avec émotion la naissance de son fils Arken

Le célèbre acteur Bilel Beji a partagé une merveilleuse nouvelle avec ses fans sur Instagram : il est devenu papa d’un petit garçon prénommé “Arken”. Dans une série de photos émouvantes, on le voit aux côtés de sa femme, rayonnante et enceinte, célébrant cet instant précieux. Le couple a accueilli leur fils avec joie et gratitude, marquant ce moment unique avec tendresse et émotion. L’acteur a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses admirateurs, touchés par cette annonce pleine de bonheur.