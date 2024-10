Tunis : le corps d’une jeune femme retrouvé sans vie près d’une poubelle

Un juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Tunis a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du décès d’une jeune femme, retrouvée morte dans une rue de la capitale avec des marques d’agression à l’arme blanche. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que des passants ont découvert la dépouille ce matin, gisant près d’une poubelle, non loin de l’avenue de Madrid. Alertés, les agents de la police de Tunis se sont rapidement rendus sur place. Le procureur de la République et le juge d’instruction se sont également déplacés pour constater les faits. L’examen préliminaire a révélé des blessures au niveau du cou et du haut de la poitrine, infligées par un objet tranchant. Un jeune homme, proche de la victime, a été placé en garde à vue en attendant d’approfondir les investigations afin de déterminer les circonstances exactes et d’identifier le responsable de ce meurtre.