Le premier Taxi 100% électrique en Tunisie, est un BYD !

Véritable sensation du moment sur les réseaux sociaux, le premier taxi 100% électrique sillonne désormais les routes de Tunis.

Il s’agit d’une BYD Dolphin, une citadine « fully electric » d’une autonomie de 405 Km, spacieuse et confortable, avec un design qui ne cesse d’attirer l’attention.

La BYD Dolphin adopte un concept visuel inspiré de l’océan. Sa carrosserie à la silhouette sophistiquée et aux contours fluides, arbore un design plein d’assurance et d’élégance, soutenu par un groupe motopropulseur entièrement électrique.

A l’intérieur, le design futuriste de sa console centrale suspendue crée un environnement de conduite moderne et dynamique avec ses garnitures métalliques courant sur l’ensemble du tableau de bord, formant une belle surface incurvée et minimaliste. Le grand écran est le centre d’un univers connecté, intégrant des fonctions vocales intelligentes et des fonctions de voiture connectée qui permettent à l’utilisateur de conduire sans être distrait tout en ajoutant à son expérience des divertissements intelligents.

Dans la dynamique du projet à long terme de BYD, celui de proposer une mobilité alternative et durable, l’axe « Taxi » reste une donnée très importante du moment où elle s’intéresse au volet « professionnel » du marché de l’automobile. La fiabilité, la sécurité et la robustesse restent des conditions sine qua non, pour un véhicule destiné au transport des particuliers, tous les jours.

Ce taxi 100% électrique de BYD est le premier de plusieurs, un choix avant-gardiste et novateur pour ces professionnels de la route et pour un avenir que nous espérons meilleur, pour tous.

Pour plus d’informations sur BYD en Tunisie, consultez le site https://byd.tn/.