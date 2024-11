Baisse des Accidents de la Route en Tunisie

Du 1er janvier au 31 octobre 2024, le nombre d’accidents de la route a atteint 4500 , enregistrant une baisse de 10,36% par rapport à la même période de l’année écoulée, selon les données de l’Observatoire national de la sécurité routière.

Le nombre de décès causés par ces accidents se situe à 968 personnes.

De même, les accidents de la route ont fait 6212 blessés, enregistrant une baisse de 10,15 % comparé à la même période de l’année derniére .

L’imprudence et l’inattention sont les principales causes des accidents (43,04%) suivies par l’excès de vitesse (14,82% ). Les traversées piétonnes, en dehors des passages piétons, figurent également parmi les principales causes des accidents citées par l’observatoire (7,58%).

D’après la même source, l’excès de vitesse est la première cause de mortalité routière (+30%).L’imprudence et l’inattention figurent, aussi, parmi les causes ces des accidents (29,44%).