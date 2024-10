Composition du bureau du Conseil national des Régions et des Districts (CNRD) annoncé, jeudi, par le président du Conseil, Imed Derbali, à l’ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil.

Le bureau du CNRD est composé de treize membres. Il s’agit du président, de deux vice-présidents et de dix membres.

Président du bureau du CNRD: Imed Derbali

Vice-présidente : Zakia Maaroufi

Vice-président : Youssef Bergaoui

Assesseur chargé de la Gestion générale : Salem Mekni

Assesseur chargé des Relations avec la fonction judiciaire et les Instances constitutionnelles: Oucema Sahnoun

Assesseur chargé de la Communication: Riadh Dridi

Assesseur chargé des Relations avec les conseils locaux, régionaux et des districts : Chaker Ben Belgacem

Assesseur chargé des Affaires des membres du CNRD: Hassanine Mahfoudhi

Assesseur chargé des Relations extérieures et de l’Investissement: Hamdi Omrane

Assesseur chargé des Projets de développement et des Questions juridiques: Néji Kilani

Assesseur chargé des Relations avec les citoyens, les organisations nationales et la société civile: Jemai Zouidi

Assesseur chargé des Relations avec l’Assemblée des représentants du peuple: Fethi Laameri

Assesseur chargé des Relations avec la présidence de la République et la présidence du gouvernement: Fethi Maâli