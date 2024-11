Ariana : suspension des cours après des actes de violence dans deux collèges

Les cours ont été suspendus ce vendredi 29 novembre 2024 dans les collèges Raoued 1 et Raoued 2, à l’Ariana, suite à un incident où un grand nombre d’élèves ont jeté des pierres sur l’entrée de l’établissement et sur le parking réservé aux enseignants. Cet acte s’est produit en parallèle d’une manifestation organisée par les enseignants, à l’appel de la Fédération Générale de l’Enseignement Secondaire, pour protester contre le décès tragique d’un collègue au collège Ibn Charaf à Chebba, dans le gouvernorat de Mahdia. Selon Mohamed Amine Jelibi, secrétaire général du syndicat de l’enseignement secondaire à Raoued, l’intervention des forces de l’ordre a permis d’éviter des conséquences plus graves. Il a également souligné les conditions difficiles auxquelles le collège fait face, notamment une surpopulation scolaire qui persiste depuis 2017 malgré la création d’un deuxième établissement. Ces problèmes, aggravés par un manque criant de personnel administratif et éducatif, n’ont trouvé aucune solution efficace malgré de multiples alertes adressées aux différents ministres de l’Éducation depuis plusieurs années.