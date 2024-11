Incendie dans une mosquée historique en Turquie : 5 siècles d’histoire réduits en fumée

Un incendie s’est déclaré ce vendredi dans la mosquée historique de Kurşunlu, située au cœur de Diyarbakır, dans le sud-est de la Turquie, pendant la prière du vendredi, provoquant panique et frayeur parmi les fidèles. Ce monument, construit il y a plus de 508 ans, a subi des dommages au niveau de sa décoration intérieure, avec des livres religieux et des tapis de prière partiellement détruits. Selon les médias turcs, l’incendie, causé par un court-circuit électrique, n’a heureusement fait aucune victime. Les équipes de secours sont rapidement intervenues pour maîtriser les flammes et évacuer les fidèles en toute sécurité. Cet événement a relancé les appels des citoyens sur les réseaux sociaux pour renforcer la protection des lieux historiques contre de tels incidents.