1,8 million de dinars pour moderniser le complexe sportif de Monastir

Dans le cadre des travaux de rénovation et de mise à niveau du stade Mustapha Ben Jannet selon les normes internationales, le ministère de la Jeunesse et des Sports a alloué un budget de 1,8 million de dinars pour aménager les vestiaires et créer une zone mixte destinée aux interviews des joueurs, à partir du mois de mars prochain. Selon Hamdi Bachir, directeur du complexe sportif Mustapha Ben Jannet, ces travaux incluront également, en 2025, le renouvellement des bancs de touche, tandis qu’une enveloppe de 500 000 dinars a été prévue pour la réhabilitation du terrain synthétique, avec un début des travaux imminent. Le complexe, qui n’a pas bénéficié d’interventions majeures depuis 2004, nécessite des ressources financières importantes pour répondre aux exigences des compétitions continentales et internationales. En outre, des efforts sont en cours pour résoudre le problème de la disponibilité des semences nécessaires à l’entretien quotidien de la pelouse, en collaboration avec les ministères concernés. Par ailleurs, la plateforme réservée aux journalistes a été améliorée avec l’installation d’une barrière métallique et d’environ 200 sièges, tandis que la municipalité a prévu un budget de 6 000 dinars pour finaliser ces travaux en 2025.