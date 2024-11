Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Nuages parfois denses avec pluies faibles et éparses sur le nord la nuit. Apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies en quantités moyennes, notamment sur les régions de l’extrême nord et la partie nord du gouvernorat de Nabeul. Nuages passagers sur le centre et le sud.

Vent de Secteur Ouest sur le nord et le centre et de Secteur Sud sur le sud, faible à modéré et devenant relativement fort à fort sur le nord et prés des côtes.

Mer houleuse dans le nord et peu agitée à agitée, puis très agitée ailleurs.

Températures comprises la nuit entre 12 et 16 °C dans les régions côtières, entre 8 et 12 °C à l’intérieur du pays et aux alentours de 6 °C sur les hauteurs ouest.