Un club de chant réservé aux hommes divise les opinions (Vidéo)

Un club de chant exclusivement réservé aux hommes en Tunisie a récemment suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, divisant les opinions entre partisans et opposants. Certains considèrent cette initiative comme une opportunité pour les hommes de s’échapper des pressions quotidiennes et des contraintes professionnelles, en améliorant leur bien-être mental et physique à travers le chant. En revanche, d’autres critiquent l’idée de réserver un tel espace uniquement aux hommes, la jugeant discriminatoire.

Selon des professeurs de musique, l’objectif principal d’un club de chant est d’offrir un espace d’expression personnelle et de divertissement, peu importe les compétences vocales initiales, qui peuvent être perfectionnées grâce aux entraînements. De plus, le chant en groupe favorise le partage d’expériences, renforce les liens sociaux et insuffle une énergie positive, faisant de cette activité bien plus qu’un simple loisir.