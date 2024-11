Clasico Etoile du Sahel – Espérance de Tunis : Où regarder le match en streaming ?

À l’occasion de la 7ᵉ journée de Ligue 1 professionnelle, le clasico entre l’Étoile du Sahel et l’Espérance de Tunis sera marqué par un enjeu de rattrapage, tandis que le choc des co-dauphins entre le Club Africain et l’US Monastir s’annonce tout aussi captivant.

Dimanche à Sousse, l’Étoile du Sahel, 11ᵉ avec 5 points, et l’Espérance de Tunis, 6ᵉ avec 9 points, tenteront de stopper l’hémorragie de points pour renouer avec la victoire et apaiser leurs supporters. Les deux équipes cherchent à dissiper les doutes qui commencent à s’installer après un début de saison en demi-teinte.

Pour sa deuxième apparition sous la direction de Mohamed Mkacher, l’Étoile espère décrocher une deuxième victoire cette saison et mettre fin à une série de trois matchs sans succès. Avec l’avantage de jouer à domicile, le club du Sahel tentera de dompter un adversaire qu’il n’a pas battu en championnat depuis 2021.

L’Espérance, dirigée provisoirement par Skander Kasri, voit dans ce match une opportunité de se relancer après quatre matchs sans victoire (3 nuls et 1 défaite). En s’appuyant sur l’expérience de ses joueurs et un ascendant psychologique consolidé ces dernières années, le club sang et or espère profiter de cet affrontement pour rétablir l’équilibre et retrouver le chemin de la victoire en championnat.

Classement de la 6e journée du championnat de la Ligue 1

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. O. Béja 16 6 5 1 0 8 2 +6

2. C. Africain 14 6 4 2 0 9 1 +8

. US Monastir 14 6 4 2 0 7 2 +5

4. ES Zarzis 13 6 4 1 1 8 3 +5

. S.Tunisien 13 6 4 1 1 7 5 +2

6. Espérance ST 9 6 2 3 1 8 5 +3

. CS Sfaxien 9 6 2 3 1 6 4 +2

. JS Omrane 9 6 3 0 3 9 9 0

9. ES Metlaoui 6 6 1 3 2 4 4 0

. AS Soliman 6 6 1 3 2 3 5 -2

11. ES Sahel 5 6 1 2 3 2 3 -1

. AS Gabès 5 6 1 2 3 6 8 -2

13. US Ben Guerdane 4 6 1 1 4 3 6 -3

. CA Bizertin 4 6 0 4 2 1 4 -3

15. US Tataouine 3 6 1 0 5 5 13 -8

16. EGS Gafsa 0 6 0 0 6 2 14 -12.

Le match sera diffusé sur Alwataniya1 à 14h30.