Deux victimes et plusieurs blessés dans des tirs durant les festivités d’Halloween à Orlando, aux États-Unis

Deux personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées lors de deux fusillades perpétrées par un tireur unique, au milieu de milliers de fêtards déguisés pour les célébrations d’Halloween à Orlando, en Floride, le vendredi 1er novembre 2024. Selon les autorités, la police a été alertée de coups de feu tirés dans la zone animée des bars et des restaurants du centre-ville, provoquant une panique parmi les festivités. Lors d’une conférence de presse, le chef de la police de la ville, Eric Smith, a indiqué qu’une deuxième fusillade avait eu lieu quelques minutes plus tard, à proximité d’agents qui ont rapidement réussi à interpeller un suspect. Les six blessés, âgés de 19 à 39 ans, ont été transportés à l’hôpital dans un état stable. Un jeune de 17 ans a été arrêté en lien avec ces incidents tragiques.