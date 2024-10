4 ans et 6 mois de prison pour une influenceuse tunisienne accusée d’atteinte aux valeurs morales !

La neuvième chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné, jeudi 31 octobre 2024, une créatrice de contenus sur les réseaux sociaux à quatre ans et six mois de prison, tout en rejetant les demandes de libération de quatre autres créateurs de contenus et influenceurs, dont l’audience a été reportée à la semaine suivante, selon Mosaïque FM. Ces cinq créateurs, comprenant trois femmes et deux hommes, sont accusés de harcèlement, d’outrage public à la pudeur et de diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs, pouvant influencer négativement les jeunes. Les avocats de quatre accusés ont sollicité un délai pour préparer leur défense, tandis que ceux d’une des créatrices ont plaidé, conduisant à sa condamnation.

Cette affaire intervient après la décision du ministère de la Justice, le 27 octobre, de poursuivre pénalement toute personne diffusant des contenus portant atteinte aux valeurs morales.