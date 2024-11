Décès d’Abdelrazak Chraït : pionnier du tourisme dans le Sud tunisien

Abdelrazak Chraït, figure emblématique du tourisme dans le sud de la Tunisie, homme politique et écrivain, s’est éteint ce dimanche 3 novembre 2024 à l’âge de 87 ans. Né en 1937 à Tunis, Chraït a été maire de Tozeur de 1995 à 2008, période durant laquelle il a transformé l’oasis en un pôle touristique et culturel majeur, renforçant les infrastructures hôtelières et contribuant à la préservation du patrimoine de la ville. Élu député de Tozeur en 2014 sur une liste indépendante, il a également apporté son soutien à Béji Caïd Essebsi lors de l’élection présidentielle. Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment publié un livre consacré à Abou El Kacem Chebbi en 2002. Que son âme repose en paix et que sa famille trouve la force de surmonter cette épreuve.