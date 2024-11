Football – Ligue 1 (7e journée) : L’Espérance remporte le clasico face à l’Etoile du Sahel

L’Espérance de Tunis a remporté, dimanche à Sousse, le clasico de la 7e journée de la Ligue 1 du football professionnel face à l’Etoile du Sahel (2-0), tandis que l’ES Zarzis a profité de sa victoire face au CA Bizertin (1-0) pour s’emparer de la place du dauphin.

Décidément, les sang et or or ne perdent pas face aux étoilés, tel a été le cas depuis 2021. Les espérantistes conduits par l’intérimaire Skander Kasri, sont venus dimanche confirmer leur ascendant à Sousse, renouant par la même occasion avec la victoire après trois matches nuls et une défaite.

Au bout d’un match sans grosses occasions nettes, où les coéquipiers de Yassine Meriah ont légèrement dominé leur adversaire, l’équipe de Bab Souika a ouvert le score grâce à un but contre son camp de Zied Boughattas en essayant de s’opposer à une frappe de Youssef Blaili (63), avant que le remplaçant sud-africain Elias Mokwana ne double la marque à la 85e.

A la faveur de ce troisième succès de la saison, le champion sortant se remonte le moral et se retrouve 6e avec 12 points, tandis que les protégés de Mohamed Mkacher, à la recherche de leur deuxième victoire de la saison, s’enfoncent dans la 13e place avec 5 points.

En déplacement à Sfax, le leader béjaois est allé ramener un point précieux (2e nul de suite) qui lui permet de conserver sa place en tête du classement avec 17 points, tandis que le CS Sfaxien qui reste malgré ce 0-0, invaincu sur son terrain, est 8e avec 10 points.

L’ES Zarzis qui recevait le CA Bizertin, a été le principal bénéficiare de cette journée en décrochant une courte victoire signée Yousri Dhaflaoui (85). Il s’agit d’un nouveau succès qui permet aux protégés de Anis Boujelbène de s’installer seuls à la place du dauphin avec 16 points, à une longueur du leader, reléguant le duo C.Africain-US Monastir à la troisième position (15 points chacun).

Le CA Bizertin qui court toujours derrière son premier succès de la saison (3 défaites), reste à la 14e place avec 4 points seulement.

La surprise de la journée est venue de Gafsa où l’équipe locale a finalement réussi à ouvrir son compteur en venant à bout de l’US Tataouine grâce à deux réalisations de Ali Ajmni (63) et Amir Omrani (90+2).

Un succès qui permet à l’équipe de Jamel Khecherem de respirer un peu même si elle est toujours lanterne rouge partageant le même nombre de points avec son adversaire du jour qui encaisse son 5e revers de la saison.

Les résultats

. Dimanche 3 novembre

A Sousse :

Etoile du Sahel 0

Espérance ST 2 Zied Boughattas (63 csc), Elias Mokwana (85)

Au Mhiri :

CS Sfaxien 0

O. Béja 0

A Gafsa :

EGS Gafsa 2 Ali Ajmni (63), Amir Omrani (90+2)

US Tataouine 0

A Zarzis :

ES Zarzis 1 Yosri Dhaflaoui (85)

CA Bizertin 0

. Samedi 2 novembre

A Radès :

C. Africain 0

US Monastir 0

Au Bardo :

JS Omrane 0

AS Soliman 0

A Gabés :

AS Gabès 1 Hussein Mansour (66)

ES Métlaoui 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 0

Stade Tunisien 0

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. O. Béja 17 7 5 2 0 8 2 +6

2. ES Zarzis 16 7 5 1 1 9 3 +6

3. C. Africain 15 7 4 3 0 9 1 +8

4. US Monastir 15 7 4 3 0 7 2 +5

5. S.Tunisien 14 7 4 2 1 7 5 +2

6. Espérance ST 12 7 3 3 1 10 5 +5

7. JS Omrane 10 7 3 1 3 9 9 0

8. CS Sfaxien 10 7 2 4 1 6 4 +2

9. AS Gabès 8 7 2 2 3 7 8 -1

10. AS Soliman 7 7 1 4 2 3 5 -2

11. ES Metlaoui 6 7 1 3 3 4 5 -1

12. US Ben Guerdane 5 7 1 2 4 3 6 -3

13. ES Sahel 5 7 1 2 4 2 5 -3

14. CA Bizertin 4 7 0 4 3 1 5 -4

15. US Tataouine 3 7 1 0 6 5 15 -10

16. EGS Gafsa 3 7 1 0 6 4 14 -10