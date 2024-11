Gaza sous les bombes : un raid israélien cible des tentes de déplacés dans un hôpital !

Le samedi 9 novembre 2024, l’aviation israélienne a de nouveau frappé des civils à Gaza, en ciblant une tente abritant des déplacés au sein de l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Ce bombardement s’ajoute à une série d’attaques qui ont déjà fait de nombreuses victimes. Plus tôt dans la journée, neuf Palestiniens ont été tués et d’autres blessés lors d’un raid aérien israélien contre une tente de déplacés à Khan Younès, au sud de la région. À Gaza même, le nombre de victimes a augmenté après un autre raid qui a frappé l’école “Fahd Al-Sabah”, où se réfugiaient des familles, faisant sept nouveaux martyrs. Selon le ministère de la Santé palestinien, le bilan des bombardements israéliens qui se poursuivent depuis 400 jours a atteint 43 552 morts et plus de 102 000 blessés.