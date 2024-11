C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès du père de Mohamed Ali Ben Jemaa, célèbre acteur tunisien. En cette période de deuil, nos pensées accompagnent Mohamed Ali Ben Jemaa et sa famille, et nous leur adressons nos plus sincères condoléances. Que son âme repose en paix, et que sa famille trouve la force et le réconfort nécessaires pour surmonter cette épreuve. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.