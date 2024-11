Lancement de la campagne de plantation de 10 000 arbres dans les établissements pour l’enfance

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Âgées, Asma Jabri, a lancé une campagne de plantation de 10 000 arbres dans les institutions pour l’enfance, en présence du gouverneur de Ben Arous, Wissam Mraidi. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Fête nationale de l’arbre et a débuté au Centre de la Jeunesse à El Mornaguia. Cette initiative, annoncée via la page officielle du ministère, vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de l’environnement et à promouvoir la culture de la préservation de la nature.