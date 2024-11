Rania Toumi en Omra : « que ceux qui ont un souhait me le disent, je prierai pour eux »

L’actrice tunisienne Rania Toumi a partagé ce dimanche 10 novembre 2024 une vidéo sur son compte Instagram, documentant son voyage pour accomplir la Omra aux côtés de sa mère. Ce voyage spirituel, réalisé en partenariat avec une agence de voyages, retrace chaque étape depuis son départ de son domicile en Tunisie jusqu’à son arrivée en Arabie Saoudite. Elle y montre son installation à Médine, son arrivée à la Mecque, son tour de la Kaaba ainsi que son passage entre Safa et Marwa. Rania a exprimé sa profonde joie et sa sérénité en ce lieu sacré, déclarant : « J’ai prié et contemplé un des plus beaux spectacles de ma vie… Ce lieu est rempli de spiritualité et d’émotion, et dès qu’on entre, les larmes montent aux yeux. » Elle a également adressé un message à ses abonnés : « Si quelqu’un souhaite que je prie pour lui, qu’il me le dise, je le ferai de tout cœur. »