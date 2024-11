CAN 2025 : La Tunisie entame sa préparation pour les matchs contre Madagascar et la Gambie

CAN 2025

La sélection tunisienne de football a entamé ce dimanche sa préparation en prévision des deux prochaines confrontations face au Madagascar et à la de Gambie, prévues le 14 novembre à Prétoria et le 18 à Radès, pour le compte des 5e et 6e journées du groupe A des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025).

Les premiers arrivés au camp de regroupement des internationaux à Tunis, à savoir; Amen Allah Memmiche, Yassine Meriah, Rabii Homri, Moez Ben Chérifia, Bilel Ayet Malek, Aissa Laidouni et Haythem Jouini, effectueront une première séance d’entrainement à la salle de musculation du lieu de résidence du onze national.

Les expatriés; Hamza Mathlouthi, Idriss Mizouni et Anas Haj Mahmoud, outre les locaux; Aymen Dahmane et Hazem Mastouri devront rejoindre leurs camarades plus tard dans la soirée.

Le groupe sera au complet dés demain lundi, a fait savoir la Fédération tunisienne de football (FTF), dans un communiqué publié dimanche soir sur sa page facebook officielle.

Il est à noter que la sélection tunisienne occupe la première place du groupe A des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations, avec 7 points, devant les Comores (6 points), la Gambie (5 points) et Madagascar (2 points). Les deux premiers du groupe se qualifieront pour la phase finale qui se déroulera au Maroc, du 21 décembre 2024 au 18 janvier 2025.