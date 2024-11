Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera cette nuit, très nuageux avec apparition de cellules orageuses accompagnées locaement de pluies au nord et localement au centre et au sud. Le brouillard fera son apparition localement en fin de la nuit.

Le vent soufflera de secteur ouest au nord et de secteur est au centre et au sud, faible à modéré se renforçant momentanément pendant les orages.

La mer sera moutonneuse au nord et peu agitée ailleurs.

Les températures varieront en général entre 16 et 20 degrès C et ne dépasseront pas les 14 degrès C sur les hauteurs ouest