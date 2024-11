Soupçons d’abus de fonction et de falsification : des personnalités sous enquête dans l’affaire Chaâl

Le ministère public du Pôle judiciaire économique et financier a autorisé les agents de l’Unité nationale de recherche sur les crimes financiers complexes de la Direction de la police judiciaire à El Gorjani à prolonger de cinq jours supplémentaires la détention de l’homme d’affaires et président du Club Sfaxien, Abdelaziz Makhloufi, ainsi qu’un ancien ministre de l’Agriculture et plus de dix autres personnes, dans le cadre des enquêtes relatives à l’affaire du domaine « Chaâl », selon la radio Mosaïque FM.

Le ministère public au Pôle judiciaire économique et financier avait ordonné la détention de Makhloufi, de l’ancien ministre de l’Agriculture, de son chef de cabinet de l’époque, d’un ancien directeur général de l’Office des Terres Domaniales, ainsi que des agents et cadres du complexe administratif rattaché au domaine Chaâl, pour des soupçons d’abus des fonctions professionnelles et sociales, d’exploitation d’une fonction publique pour en tirer un bénéfice indu pour soi ou pour autrui, ainsi que pour falsification et usage de faux.