La France a décidé de déployer 4 000 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité du match France-Israël, prévu au Stade de France le 14 novembre. Ce dispositif exceptionnel vise à protéger le public israélien contre d’éventuelles attaques, à la suite des violences antisémites qui ont suivi le match à Amsterdam. En outre, le drapeau palestinien sera interdit lors de cette rencontre, une mesure visant à éviter tout message à caractère politique. Ce match se déroule dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques majeures. Alors que des mesures de sécurité exceptionnelles sont mises en place pour ce “match à haut risque”, le public et les communautés s’interrogent sur le rôle du sport en période de conflits. L’oppression systématique des Palestiniens par l’État israélien, dans le cadre d’une guerre injuste et inhumaine, a choqué l’opinion publique mondiale. Les images de souffrance et de destruction à Gaza ont suscité une prise de conscience collective de l’injustice que subit le peuple palestinien. Des appels à boycotter cet événement se multiplient, dénonçant l’utilisation du sport comme un outil de légitimation des actions d’Israël, accusé de perpétrer des violences envers une population innocente. Les voix s’élèvent pour rappeler que l’indifférence face à cette oppression ne doit pas être une option et que le sport, loin d’être neutre, doit prendre position face à l’injustice.