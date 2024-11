Tunisie – Pluviométrie : Plusieurs régions concernées par les dernières précipitations

Les dernières 24 heures ont été pluvieuses sur certaines régions du pays, notamment Bizerte, Béjà, Nabeul, Jendouba et Tunis où des quantités variables de pluies ont été enregistrées, selon le bulletin sur la pluviométrie publié, mardi, par l’Institut national de la météorologie.

D’autres gouvernorats à l’instar de Zaghouan, l’Ariana, le Kef, Siliana, Sfax et Kasserine ont été touchés par les dernières précipitations, mais à moindre degrés.

A Nabeul, 50 mm ont été enregistrés à Haouaria, 30 mm à Menzel Bouzalfa, El Mida et Beni Khalled, 12 mm à Grombalia, Menzel Temime et Hammam El Ghezaz, 6 mm à Kelibia, 3 mm à Nabeul, 2 mm à Beni Khiar et 1 mm à Bouargoub.

Plusieurs régions de Bizerte ont aussi été concernées par les dernières précipitations à l’instar de la ville de Bizerte (42 mm), Ras Jebel ( 29 mm), Ghar El Meleh ( 25 mm), El Alia ( 24 mm), El Azib (19 mm), Menzel Bourguiba (10 mm), Tinja et Ghezela (9 mm), Utique (7 mm), Sejnane, Joumine et Mateur (5mm).

A Jendouba, les quantités de pluies ont atteint 40 mm à Tabarka, 25 mm à Ain Drahem, 10 mm à Béni Mtir, 5 mm au Barrage Bouhertma, 3 mm à Fernana, Jendouba et Oued Mliz et 1 mm à Boussalem.

Dans le gouvernorat de Tunis, les services météorologiques ont recensé 22 mm à Tunis Carthage, 12 mm à la Goulette et 1 mm à Sidi Bousaid.

A Béjà, 12 mm ont été enregistrés à Nefza, 6 mm à Béjà-Station et Goubellat, 5 mm au Barrage Kasseb, 4 mm au Barrage de Sidi Salem et Amdoune, 3 mm à Testour et 1 mm à Teboursek.

S’agissant de l’Ariana, 16 mm ont été enregistrés à Ariana, 10 mm à Kalâat el-Andalous et 4 mm à Raoued.

Les quantités de pluies ont été modestes sur le gouvernorat de Zaghouan, avec 11 mm à Bir Mcharga et 3 mm à Ain Asker.

De faibles quantités de pluies ont par ailleurs été enregistrées au Kef et à Siliana, avec 4 mm à Tajerouine, Sakiet Sidi Youssef et Touiref, 2 mm à Jerissa, 1 mm sur les villes du Kef et du Sers, 3 mm à Siliana et 7 mm à Bargou. Idem pour Sfax et Kasserine, où les quantités de pluies ont été de l’ordre de 2 mm à Sfax-aéroport et Thala.