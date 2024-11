La sœur de Sirine dévoile les circonstances de la perte de sa sœur et évoque la tragédie

Dans une interview émouvante sur Diwan FM avec Huda Warghmi et préparée par Haifa Ben Youssef, Dorra, la sœur de la défunte Sirine, a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes et les médias qui les ont soutenus et permis de faire entendre leur voix. Elle a évoqué le profond attachement de Sirine à la mer, un lieu où elle aimait se ressourcer. Tragiquement, c’est dans les eaux de Korbous, après avoir quitté La Marsa pour nager, que son corps a été retrouvé le 6 novembre. Les analyses ADN ont confirmé son identité, mettant fin à 22 jours de recherches et d’espoir douloureux. Dorra a également annoncé l’initiative de son père, qui a décidé de fonder une association caritative au nom de Sirine pour venir en aide aux personnes dans le besoin, rendant hommage à la solidarité qui les a accompagnés durant cette épreuve. Elle a conclu avec des mots poignants, rappelant que Sirine adorait la mer, bien qu’elle lui ait été fatale, et a souhaité qu’elle repose en paix.