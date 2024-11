Sana’a bombardée : des raids aériens américains et britanniques frappent la capitale yéménite !

Le 9 novembre 2024, des frappes aériennes américaines et britanniques ont ciblé des camps militaires et des dépôts d’armements à Sana’a, la capitale du Yémen. Selon le site d’information “Sky News”, trois raids ont visé les zones de Nahdine et Al-Hafa, situées dans le district de Sab’een à Sana’a. Des explosions puissantes ont été entendues dans la ville, et les médias affiliés aux Houthistes ont imputé ces attaques aux forces américaines et britanniques. Ces frappes interviennent dans un contexte de tensions croissantes dans le pays, en guerre depuis plusieurs années.