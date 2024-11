Liban : le bilan de l’agression sioniste s’alourdit à 3.103 martyrs

Le ministère libanais de la Santé a annoncé jeudi soir que le bilan de l’agression sioniste en cours contre le pays depuis le 8 octobre 2023 s’élevait à 3.103 martyrs et 13.856 blessés.

Le ministère a déclaré dans un communiqué : “Les raids de l’ennemi (sionistes) sur le Liban hier mercredi ont fait 52 martyrs et 161 blessés”.

Avec ces morts et blessés, selon le ministère, le nombre de victimes s’élève à “3.103 martyrs et 13.856 blessés depuis le début de l’agression sioniste”.

Le ministère a souligné que le nombre de victimes enregistrées mercredi comprenait “36 martyrs et 67 blessés” dans le gouvernorat de Baalbek-Hermel (est), et “13 martyrs et 21 blessés” dans le gouvernorat de la Bekaa (est).

Outre “3 martyrs et 47 blessés” dans le gouvernorat de Nabatieh (sud), “23 blessés” dans le gouvernorat du Sud (sud), et “3 blessés” dans le gouvernorat du Mont-Liban (centre).

Le ministère a déclaré que “le nombre de victimes parmi les femmes et les enfants s’élevait à 806 morts et 3.777 blessés, et parmi le personnel de santé, 179 ont été tués et 306 blessés”.

Pendant ce temps, l’entité sioniste a ciblé 86 centres médicaux et d’urgence, 40 hôpitaux et 244 véhicules du secteur de la santé, et a mené des attaques contre 64 hôpitaux et 212 associations d’ambulances, selon le ministère.