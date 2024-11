Urgence à Siliana : montée des eaux de l’Oued El Malah, la protection civile intervient pour sauver les habitations

La commune de Sidi Bourouis, située dans le gouvernorat de Siliana, a connu des pluies abondantes dans la soirée du jeudi 7 novembre 2024, entraînant une élévation du niveau des eaux et des crues dans plusieurs rivières et oueds de la région, notamment l’Oued El Malah. Cette situation a provoqué une coupure totale de la circulation sur la route reliant Sidi Bourois à Bourois El Fallahi (route n°715). De plus, les crues ont envahi certaines habitations situées à proximité du cours d’eau. Des opérations d’intervention sont actuellement menées par les unités de la protection civile pour pomper les eaux et limiter les dégâts, selon une source sécuritaire locale.