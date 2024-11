Le ciel sera couvert cette nuit, sur le nord et le centre, de nuages orageux avec des pluies localement intenses et des chutes de grêles sur certains endroits, selon l’INM.

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré, se renforçant momentanément lors des orages. La mer ser moutonneuse.

Les températures évolueront entre 17 et 22 degrès C et seront de l’ordre de 13 degrès C sur les hauteurs ouest.