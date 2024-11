Mahdia : 208 infractions économiques relevées

Les agents de contrôle économique dans le gouvernorat de Mahdia ont relevé un total de 208 infractions économiques, dans la période entre le 20 octobre et le 5 novembre 2024.

Ces contraventions concernent les secteurs des fruits et légumes (134, des produits alimentaires (18), des cafés et restaurants (15), des volailles et œufs (12) et de tabacs et fruits secs (10).

Une campagne de contrôle économique menée à El Jem a permis de saisir 4 tonnes de pommes de terre, 5,2 tonnes de tomates, 5745 paquets de cigarette, 175 kg de pâtes et 7 outils de pesage non-conformes.

Selon la direction régionale du commerce à Mahdia, un quota hebdomadaire de 76 tonnes de sucre blanc est fourni au marché local, outre l’approvisionnement en sucre emballé.