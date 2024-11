Le ministère de la Santé alerte : le lissage « Brasil Cacau » présente des risques graves pour la santé, dont le cancer et les dommages rénaux !

Le ministère de la Santé tunisien a lancé une alerte majeure concernant l’utilisation des produits de lissage, en particulier ceux portant la marque « Brasil Cacau ». Ce produit, populaire dans de nombreux salons de coiffure en Tunisie, représente un danger grave pour la santé des consommateurs en raison de la présence d’acide glyoxylique. Cette substance, lorsqu’elle est chauffée, se transforme en formaldéhyde, un composé hautement toxique et cancérigène.

Les conséquences de l’utilisation de ces produits sont dramatiques. Selon le communiqué de la l’Agence Nationale d’Évaluation des Risques (ANER), plusieurs cas d’insuffisances rénales aiguës et de lésions rénales sévères ont été enregistrés, confirmés par la Société Tunisienne de Néphrologie ainsi que par le Centre National de Pharmacovigilance. Ces pathologies se manifestent après l’application des produits de lissage brésilien contenant de l’acide glyoxylique.

Le problème majeur réside dans la transformation de l’acide glyoxylique en formaldéhyde sous l’effet de la chaleur, lors de l’application des produits de lissage. Le formaldéhyde est une substance extrêmement toxique, classée par l’Organisation Mondiale de la Santé comme un cancérigène avéré. Une exposition prolongée à cette substance peut provoquer des cancers, notamment des cancers des voies respiratoires et de la peau. De plus, elle peut entraîner de graves irritations respiratoires, des problèmes de peau et des lésions oculaires.

En réponse à cette menace sanitaire, le ministère de la Santé recommande une cessation immédiate de l’utilisation des produits contenant de l’acide glyoxylique. Les consommateurs sont invités à se tourner vers des alternatives plus sûres, afin de préserver leur santé. La beauté capillaire ne doit en aucun cas se faire au détriment de la santé des individus. Le ministère insiste sur le fait qu’il existe des solutions de lissage sans danger, et encourage les professionnels de la coiffure à adopter ces alternatives pour garantir la sécurité des consommateurs.

La situation est extrêmement préoccupante, d’autant plus que les produits incriminés sont couramment utilisés dans de nombreux salons en Tunisie. Il est donc crucial que cette alerte soit largement diffusée, afin d’éviter d’autres cas de maladies graves et de sensibiliser le grand public aux dangers de l’utilisation de produits cosmétiques non réglementés et potentiellement mortels.