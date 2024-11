Ramla Dahmani dévoile un manque d’humanité accablant subit par sa sœur et les détenues !

Un témoignage bouleversant de Ramla Dahmani, sœur de l’avocate Sonia Dahmani incarcérée à la prison des femmes de Manouba, dénonce des conditions de détention d’une inhumanité accablante. Elle y décrit un quotidien marqué par des actes de cruauté et d’humiliation systématique, où les prisonnières, loin d’être seulement privées de liberté, subissent une véritable dégradation de leur dignité. Les repas autorisés, réduits à une poignée d’aliments insipides, arrivent souvent froids et sans saveur, sans le moindre assaisonnement, transformant chaque bouchée en une épreuve. Les plats destinés aux détenues sont systématiquement fouillés, malmenés, et arrivent dans un état proche de la « pâtée pour chiens ». Selon le témoignage de Ramla, Sonia Dahmani n’a pas mangé un plat chaud depuis six mois, et même les quelques mets qui lui sont permis finissent parfois volontairement jetés devant elle. Ce fut le cas d’une simple salade Mechouia, acceptée en apparence par l’administration, mais ensuite jetée sous ses yeux pour accentuer son humiliation. Malgré les supplications de Sonia, dénonçant la faim et l’absence de nourriture les jours de week-end, elle n’aurait rencontré que le mépris des responsables pénitentiaires, insensibles à ses appels. Ramla Dahmani conclut en exprimant sa honte et son désespoir, dénonçant une situation où des Tunisiennes subissent de tels traitements de la part d’autres Tunisiens. Ce témoignage, au-delà de l’indignation qu’il suscite, pose une question urgente sur la justice et l’humanité dans les centres de détention, appelant à une enquête pour mettre fin à ces pratiques.