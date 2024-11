Tunisair s’excuse pour les perturbations et loue des avions pour surmonter la crise

La compagnie Tunisair a présenté ses excuses aux voyageurs et partenaires pour les désagréments causés par les perturbations de ses vols les 1er, 2, 3 et 4 novembre 2024, dues à des problèmes techniques imprévus touchant plusieurs de ses appareils. Dans son communiqué, la compagnie assure qu’elle met tout en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement de ses opérations. Pour pallier la situation, Tunisair a loué trois avions et finalisera prochainement la location d’un quatrième appareil, afin de garantir le transport de ses passagers vers leurs destinations. Depuis le début de la crise, la compagnie a cherché à louer des avions pour compenser le manque dans sa flotte, mais le manque d’offres disponibles et la complexité des procédures ont retardé les solutions. Elle a également rassuré ses passagers touchés par les retards qu’elle prendra en charge les frais de modification ou de réajustement de leurs réservations selon leurs demandes.