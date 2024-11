Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps sera vendredi partiellement nuageux et parfois densément nuageux dans les régions côtières de l’Est avec des chutes de pluies éparses qui concerneront l’après midi les régions du Nord-Ouest et du Centre et seront localement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Ouest faible à modéré puis de secteur Nord l’après midi au Nord et au Centre.

La mer sera peu agitée et les températures maximales seront comprises globalement entre 22 et 27 degrés et aux alentours de 19 degrés aux hauteurs de l’Ouest, selon la même source.