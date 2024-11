Lady Samara, enceinte de cinq mois, condamnée à 3 ans et 2 mois de prison !

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a annoncé, le 5 novembre 2024, que plusieurs créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ont été condamnés à des peines de prison variant de 18 mois à quatre ans et six mois. Parmi eux, la célèbre instagrammeuse Lady Samara, qui est enceinte de cinq mois, a écopé de trois ans et deux mois d’emprisonnement, tandis que le tiktokeur Khoubaib a été condamné à quatre ans et six mois. Le couple Afifa et Ramzi a reçu des peines d’un an et six mois pour la première et de trois ans et six mois pour le second. Cette décision fait suite à une série de jugements rendus par la neuvième chambre correctionnelle, qui a également condamné la créatrice de contenu Choumoukh à quatre ans et six mois de prison pour des infractions similaires. Ces sanctions s’inscrivent dans un contexte où le ministère de la Justice a lancé des poursuites pénales contre toute personne diffusant des contenus jugés contraires aux valeurs morales, mettant en lumière les préoccupations croissantes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la jeunesse.