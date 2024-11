Augmentation des prix en octobre 2024 : vêtements, services de restauration et aliments en tête !

En octobre 2024, l’Indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,8 % par rapport au mois de septembre 2024, selon l’Institut national de la statistique. Cette augmentation est principalement due à l’augmentation des prix des vêtements et des chaussures (+6,2 %), des services de restauration et de cafés (+2,5 %) ainsi que des produits alimentaires (+0,2 %). Les prix des viandes de volaille, des œufs, des légumes frais, des fruits frais et des poissons frais ont contribué à cette hausse des prix des aliments. En revanche, les huiles alimentaires ont connu une baisse de 2,1 %. La hausse des prix des services de restauration et de cafés est liée à l’augmentation de 3,2 % des tarifs dans ce secteur. Enfin, la forte hausse des prix des vêtements et des chaussures s’explique par la fin de la saison des soldes estivales, avec des augmentations notables de 6,1 % pour les vêtements et de 7,3 % pour les chaussures.